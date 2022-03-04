İzmir elektrik kesintisi 4 Mart Cuma

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyuruna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 4 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyuruna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
04.03.2022 09:00 13:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YALI MAHALLESİ 183, 188, 189, ŞÜKRAN KURDAKUL SOKAKLARI VE CİVARLARI
BAYRAKLI
04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,270/1,270/2,271,272 SOKAKLAR VE CİVARI
04.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,271,270,259,267/1,268 SOKAKLAR VE CİVARI
BEYDAĞ
04.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO
DİKİLİ
04.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLERALTI HALK EĞİTİMCİLER, SİNETUR, SİTE 61, VALİ KONAKLARI VE CİVARLARI
04.03.2022 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOCAOBA, MAZILI MAHALLELERİ, AGROBAY SERACILIK VE CİVARLARI
GAZİEMİR
04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351,395,396,397,398 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,3168-3284-5683/7-5683/8-COŞKUN KALE SOKAKLAR VE CİVARI
04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,509-509/5,8-510/3,5-9106/2-9110/3-9165/2,4 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
04.03.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. TR-51 A KOLU - FAKÜLTE CADDESI BIR KISMI VE CIVARI
KEMALPAŞA
04.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI
04.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma MEHMET AKIF ERSOY MH. 2.ÖTEYAKA SOKAK VE CIVARLARI
04.03.2022 12:30 16:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. 297 SK. 303 SK. 333/2 SK. 296 SK. 326 SK. ARMUTLU CD. İNÖNÜ CD. 332 SK. 294 SK. 299 SK. 286 SK. 292 SK. 297/1 SOKAK VE CIVARLARI
04.03.2022 16:00 17:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI
KINIK
04.03.2022 10:00 12:00 OG FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI NEDENİYLE KOCAÖMERLİ, ÇALTI, DEĞİRMENCİELİ, BAĞLAN, ÇAN, BÜYÜKOBA, ELMADERE, KALEMKÖY, YAYLAKÖY, ARPADERE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
KİRAZ
04.03.2022 10:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT CADDESI 1.BAĞLAR SOKAK, AKŞEMSETTIN KÜME EVELR SULUDERE YOLU CIVARI
04.03.2022 10:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT VE MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK CADDESI, AKÇAYLI, ÖNDER,YILDIRIM , ŞÜKRÜ HOCA SOKAKLAR CIVARLARI TR-13 C KOLU
KONAK
04.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,247-255-255/2 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
04.03.2022 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI
04.03.2022 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 8.CADDE, 7601, 7602, 7605, 7607, 7609, 232, 240 SOKAKLARI VE CİVARLARI
04.03.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 7. CADDE, 260, 268, 7239, 272, 276, 228, 7229 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
04.03.2022 14:00 15:30 OG Arıza Bakım Onarım İNÖNÜ-ANAFARTALAR-ATATÜRK-CUMHURIYET-HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
SEFERİHİSAR
04.03.2022 13:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ORHANLI MAHALLESI , KAVAKDERE MAHALLESI , VE ÖZEL TRAFOLAR
TİRE
04.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510
04.03.2022 09:30 15:00 OG Arıza Bakım Onarım DEREBAŞI MAH L-262
04.03.2022 10:00 18:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YEŞILOVA MAHALLESI BIR KISMI, VE OVADAN BESLENEN ÖZEL TRAFOLU ABONELER ( YENIOBA KÖTEN/ ÇIRPI VE YENIÇIFTLIK DEVRELERI )