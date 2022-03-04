Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 4 Mart Cuma

İzmir elektrik kesintisi 4 Mart Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 4 Mart Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...