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İzmir İZSU su kesintisi 4 Mart Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintilerine dair detayları araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 4 Mart Cuma İzmir su kesintisi detayları...