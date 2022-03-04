İzmir İZSU su kesintisi 4 Mart Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusu araştırılıyor. İZSU'nun bugüne daire yaptığı duyuruda birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 4 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintilerine dair detayları araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 4 Mart Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusu araştırılıyor. İZSU'nun bugüne daire yaptığı duyuruda birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 4 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA ATATÜRK
04.03.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
04.03.2022 saat 11:50 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE, BALATÇIK
04.03.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
04.03.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KİBAR, SARIYER, GÜNALTAY, DEVRİM
04.03.2022 saat 09:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DONANMACI
04.03.2022 saat 11:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
04.03.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK 14 MAYIS
04.03.2022 saat 12:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 45 dakika su kesintisi olacaktır.