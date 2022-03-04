Haberler İzmir İzmir'de ekiplerden operasyon! Yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'de ekiplerden operasyon! Yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 15 bin paket içerisinde toplam 3 bin 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.