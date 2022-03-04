Önce zeytinliğe yaptığın kacak villayı yık Soyer!

Maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmeden taşınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemeye karşı muhalefet algı operasyonu başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "Bu ne yaman çelişki" dedirtecek bir adım geldi.

'ZEYTİN SEVDALISI KESİLDİ'

Seferihisar Ulamış'taki zeytinliğine "sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu" yapacağını beyan ederek kaçak villa ve yüzme havuzu yapmasıyla gündeme gelen Soyer, şimdi zeytin sevdalısı kesilerek bu düzenlemenin iptali için dava açacağını duyurdu. Soyer'in bu çıkışına MHP İzmir Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Hasan Kalyoncu'dan okkalı bir cevap geldi. Kalyoncu, Soyer'e seslenerek, "Birilerini kandırıyor olabilirsin fakat biz bu yaptığın şovlara aldanmıyoruz. Önce zeytinyağı sıkma tesisi olarak izin aldığın kaçak villanı yık ve örnek ol. Ondan sonra dava açarsın. Bunlar çevreciliğin arkasına sığınıp çevreyi kirletiyorlar. Güya dava açacaklarını söylüyorlar ama zeytinliğe kaçak villa yapıyorlar" diye konuştu.

Soyer'in Gediz Nehri gezisini hatırlatarak eleştirilerini sürdüren Kalyoncu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Paket Atıksu Arıtma tesisinin 10 Şubat 2015 tarihinde imar plan çalışmalarına başlandığını ve 7 yıldır hala yazışmaların devam ettiğini söylemekte fakat Tunç Soyer Gediz Nehri kirliliğine dikkat çekmekteymiş.

İZMİRLİNİN PARASI AKIYOR

Dereköy paket atıksu arıtma tesisinin 3 Aralık 2014 tarihinde, Çambel paket atıksu arıtma tesisi ise 16 Şubat 2015 tarihinde imar plan çalışmalarına başlandığı fakat halen yazışmaların sürdüğünü ifade etmişler. Tunç Soyer ise bunlara bakmayıp Kütahya ve Manisa'da gezi yapıyor. İzmir'in İzmirlinin parasını yetki alanı dışında harcamak yerine, planlanma aşamasında dediğin ve nasıl oluyorsa 7 yıldır yazışmalarının bitmediği projelere yönlendirsen nasıl olur! Ayrıca belediyelerin alıcı ortamlarda izleme ve denetleme yetkisi bulunmadığı kanunda da açıktır" dedi.

'KANUN DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ'

"BAKANLIKLARIN görevli olduğu alanlarda sorun varsa uyarı yapmak hakkınız" diye seslenen Kalyoncu, "Fakat kanunların dışına çıkma hakkınız yok. Tıpkı Menderes'te çöp bertaraf tesisi için ihaleye çıkmadan ÇED raporu alman gerektiği, zeytinyağı sıkma tesisi için izin alıp yüzme havuzlu villa yapmaman gibi. Bunların hepsini yap sonra çık sularda kirlilikten bahset, iklim değişikliğinden, tarımdan, dirençli şehirlerden bahset. Birilerini kandırıyor olabilirsin fakat biz bu yaptığın şovlara aldanmıyoruz. Zeytinyağı sıkma tesisi olarak izin aldığın kaçak villanı yık ve örnek ol" dedi.

ERHAN GÜLENÇ