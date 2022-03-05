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İzmir'de acil serviste hareketli anlar! Güvenlik görevlileri darp edildi

İzmir'de trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye getirilen şahsın 3 yakınının odaya girmeye çalışmasına güvenlik görevlileri engel olmak istedi. Ancak acil serviste hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.