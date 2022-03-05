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İzmir'de acil serviste hareketli anlar! Güvenlik görevlileri darp edildi

İzmir'de trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye getirilen şahsın 3 yakınının odaya girmeye çalışmasına güvenlik görevlileri engel olmak istedi. Ancak acil serviste hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA

05.03.2022, 14:28

İzmir’de acil serviste hareketli anlar! Güvenlik görevlileri darp edildi

izmir'in Karşıyaka ilçesi Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

Durumu ağır olan K.N'ye yeniden canlandırma odasında müdahale edildi. Hastaneye gelen yaralının 3 yakınının odaya girmeye çalışması üzerine güvenlik görevlileri engel olmak istedi.

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sonucu 9 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane yönetiminin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Başından yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Trafik kazasında yaralanan K.N'nin ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildiği öğrenildi.

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