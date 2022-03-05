İzmir’in simgesi maviye büründü

DÜNYADA her yıl 1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kişinin yakalandığı kolon kanseriyle ilgili farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği iş birliği yaptı. Kolon kanseri farkındalık ayı olan Mart ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle erken tanı ve tedavinin kolon kanseri ile mücadeledeki önemine dikkat çekilecek. Kolon kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ni Mart ayı boyunca her perşembe kolon kanserinin simgesi mavi ışıkla renklendirecek.

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