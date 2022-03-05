  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in simgesi maviye büründü

İzmir'in simgesi maviye büründü

5.3.2022

İzmir’in simgesi maviye büründü
DÜNYADA her yıl 1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kişinin yakalandığı kolon kanseriyle ilgili farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği iş birliği yaptı. Kolon kanseri farkındalık ayı olan Mart ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle erken tanı ve tedavinin kolon kanseri ile mücadeledeki önemine dikkat çekilecek. Kolon kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ni Mart ayı boyunca her perşembe kolon kanserinin simgesi mavi ışıkla renklendirecek.