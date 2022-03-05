Kedi videolu şova vatandaştan cevap gecikmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, bir tramvay istasyonundaki elektronik kart basma cihazının üzerinde oturan ve ulaşım kartını okutmak isteyen Sinem isimli genç kıza izin vermeyen sokak kedisinin komik videosu üzerinden 'elektrik zammı' algısı yapmak istedi, İzmirlilerin tepkisi ile karşılaştı. Soyer videoya 'Pati güvenliğimizin bu isyankar tavrı sana değil, elektriğe gelen zamlara sevgili Sinem' notunu düştü ancak vatandaş da paylaşımın altına adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Vatandaşlar İzmir'de Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandıklarına dikkat çekti.

SAMİMİYSE ÜCRETSİZ AKTARMAYI GETİRSİN

YAVUZ Selim: Bu kedi en pahalı suyu İzmir kullanıyor, onu da biliyor mu?

NİHAN Eser: Suya yapılan zammı da biz protesto ediyoruz. Ne yapalım biz de Kılıçdaroğlu'nun elektriğe zam geri çekilinceye kadar ödemiyorum dediği gibi su faturalarını mı ödemeyelim? Türkiye'deki en pahalı suyu kullanan tek şehir biziz, hakkımı helal etmiyorum.

MİRAÇ: Ulaşımda, 'kaldırmayacağım' dediği '90 dakika' uygulamasını kaldıran, 'Ücretsiz' olan aktarmayı hem 1. hem de 2. binişte ücretli yapan, ayrıca zam üzerine zam yapan kimdi? Elektrikte indirimler ard arda geliyor. Tunç Soyer samimiyse ücretsiz aktarma getirsin.

TUNCER Çankaya: Sen de ona bir kimlik kartı çıkar, güvenlik diye bir işe koy. İşiniz gücünüz kedi köpekle şov yapmak.

NEANDERTHALENSİS: Esprileriniz de aynı iş tutuş biçiminiz gibi çok komik. Biraz da asli görevinizi yapıp çevresel gürültü yönetmeliğini uygulasanız, Buca'daki bar pavyon mafyasının gürültü terörünü bitirseniz. Bu barlara kasten göz yuman personeli kapının önüne koysanız.

ONUR: Kedi kardeşimiz 90 dakikaya gelen aktarma ücretini protesto etmiş sayın başkanım.

HARUN Sinanoğlu: Yağmur yağdığı için kaldırımdan yola inemiyor da olabilir Tunç bey.

METİN BURMALI