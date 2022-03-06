  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayındır'da korkunç kaza

Bayındır'da korkunç kaza

İzmir’in Bayındır ilçesinde yaşanan kazada, TIR ekmek dağıtan kamyoneti adeta biçti. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybeti

6.3.2022

Bayındır’da korkunç kaza

Bayındır'da TIR ile ekmek kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, can aldı. Feci kaza, Bayındır-İzmir karayolu Canlı Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 38 AET 682 plakalı TIR ile ekmek dağıtan Recep Aka yönetimindeki 35 CUS 77 plakalı kamyonet çarpıştı.

KORKULUKLARA ÇARPTI
Ekmek kamyoneti, çarpışmanın şiddetiyle yol kenerındaki dükkanların korkuluklarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan sürücü Recep Aka ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan talihsiz sürücü ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. TIR sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

NADİR UYSAL