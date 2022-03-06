İstanbullu iş insanının babası olduğu ortaya çıkmıştı! O davada ilginç gelişme

İzmir'de yaşayan Berrin Aşık'ın annesi Rezzan Acül, yıllar önce çalışmak için Almanya'ya gitti, eşi Mehmet Acül ise Türkiye'de kaldı. Rezzan Acül'ün Almanya'da Halim Bükcüoğlu (77) ile yasak ilişkisinden Berrin Aşık dünyaya geldi. Rezzan Acül, Berrin bebeğin kendisinden olduğunu söyleyip, kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi. Berrin Aşık, zaman zaman kendisini görmeye gelen Bükcüoğlu'nu 27 yaşına kadar yakını olarak bildi.

24 yıl önce Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık dava açtı ancak Bükcüoğlu 'gerçek baban ben değilim' diyerek davayı geri çekmesini istedi. Aradan geçen sürede Aşık'ın annesi Rezzan Acül 1995'de, babası Mehmet Acül ise 1999'da vefat etti. Kafası karışan Berrin Aşık babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'a danıştı.





HEM BABALIK HEM TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Aşık, 2012 yılında, Halim Bükcüoğlu'na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle, 500 bin liralık tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı. Babalık davasının görüldüğü İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nin kararıyla Mehmet Acül'ün 2014'te mezarı açıldı ve DNA incelemesiyle Aşık'ın babası olmadığı kesinleşti. İstanbul'da polis tarafından yakalanan Bükcüoğlu, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürülerek kan ve doku örnekleri alındı.





ÖNCE İSTİNAF SONRA YARGITAY ONADI

İzmir'de maddi imkansızlıklarla yaşayan evli iki çocuk annesi Berrin Aşık'ın gerçek babasının DNA testine göre yüzde 99.99 gayrimenkul zengini ve daha önce oto servisi işletmeciliği yapan Bükcüoğlu olduğu belirlendi. Mahkeme, Bükcüoğlu'nun Aşık'ın babası olduğuna karar verdi. Bükcüoğlu'nun itirazı sonucu dosya önce Bölge Adliye Mahkemesi'ne ardından da Yargıtay'a gitti. Yerel mahkemenin Aşık'ın babasının Bükcüoğlu olduğu kararını önce istinaf, sonra da Yargıtay tarafından onandı.



SABAH'a konuşan Avukat Varol Turbay, "DNA testi ile babalık davası kesinleşti. Şimdi sırada yoğun mesaimiz sonucu Türkiye'de hayata geçirdiğimiz babalığın benimsenmemesi nedeniyle manevi tazminat davasının karara bağlanması var" dedi. Öte yandan dava sırasında Çamlıca'daki taşınmaz dahil tüm malvarlığını elden çıkaran Bükcüüoğlu'nun Çamlıca'daki bin metrekare büyüklüğündeki hisseli arsasına ihtiyati haciz konuldu.

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