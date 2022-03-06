Haberler İzmir İzmir'deki hastanenin acil servisinde güvenlikleri darp etmişlerdi! O olayda 2 kişi tutuklandı

İzmir'deki hastanenin acil servisinde güvenlikleri darp etmişlerdi! O olayda 2 kişi tutuklandı

İzmir'de trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye getirilen şahsın 3 yakınının odaya girmeye çalışmasına güvenlik görevlileri engel olmak istedi. Ancak acil serviste hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.