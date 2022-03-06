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Haberler İzmir Kamyon kasasından 152 göçmen çıktı

Kamyon kasasından 152 göçmen çıktı

6.3.2022

Kamyon kasasından 152 göçmen çıktı
İZMİR'DE jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kamyon kasasında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 152 düzensiz göçmen yakalandı. Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere bir kamyonun kasasında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan ekipler, bölgede 2 kamyon içerisinde göçmen kaçakçılığının organizatörü olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile birlikte 152 düzensiz göçmeni gözaltına aldı. Göçmenlerinin 10'unun Suriye, 4'ünün Pakistan, 138'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.