‘Kemalpaşa geçmişe özlem duyuyor’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Karınca Modeli' saha çalışması, Kemalpaşa'da yapıldı. 14 ekipten oluşan 300 kişi Kemalpaşa köylerinde esnaf, üye, kahve, muhtar ve çiftçi ziyaretleri gerçekleştirdi. Mart ayı itibariyle Köy Buluşmaları'na ağırlık vereceklerini ve başlangıcı Kemalpaşa'da yaptıklarını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sıcak, soğuk demeden alandayız. İzmir'in tarım ve sanayi merkezlerinden biri olan Kemalpaşa'yı önemsiyor ve yatırımlarımızla bunu gösteriyoruz" dedi. Kemalpaşa'nın AK Belediyecilik günlerine özlem duyduğunu gördüklerini belirten Sürekli, "Sizlerde de bu özleme son verecek enerji ve çalışma azmini görüyorum. Yöre insanımıza, hizmetlerimizin sürdüğünü anlatmalıyız. İnanıyoruz ki 2024'te yerelde de yeniden hizmet, yeniden AK Parti diyecekler" dedi.

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