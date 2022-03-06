Menemen’de halaylı toplu sözleşme sevinci

MENEMEN'DE belediye ile Belediye İş Sendikası arasında 3 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay tarafından imzalandı. Bu kapsamda belediye personelinin ikramiyelerle birlikte en düşük maaşı 9 bin lira oldu. Meta ve Menaş şirketlerinde çalışan personelin ise ikramiyelerle birlikte en düşük maaşı 6 bin liraya yükseldi. Personel, TİS sevincini Başkan Vekili Pehlivan ile halay çekerek kutladı. Göreve gelir gelmez personelin birikmiş 22 milyon liraya varan maaş ve ikramiye alacaklarını ödediklerini hatırlatan Pehlivan, "Söz verdiğimiz gibi hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık. Her zaman yanınızdayız" dedi.

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