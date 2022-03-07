Acil servis magandaları tutuklandı

İzmır'de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan arbedenin ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A.N. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.C.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, saldırı kınanarak yasal sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.