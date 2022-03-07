Aliağalılardan Soyer’e: Sözünü tut başkan!

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı mahallesi Yeni Şakran'da oturanlar Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Yeni Şakran'a kanalizasyon istiyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Metin Yıldız, CHP'li Soyer'in iki yıl önce Aliağa'da yapılan muhtarlar toplantısında kanalizasyon alt yapısı yapılacağı sözü verdiğini ancak şuana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Muhtar Metin Yıldız, kanalizasyon olmadığı için vidanjör ücretlerinin vatandaşın belini büktüğünden dert yandı. Yıldız, "Kanalizasyon yatırımının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Vatandaşımız bu konuda çok mağdur ve rahatsız. Daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye konuştu.