Cenaze aracının hali içler acısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nca defin işlemleri için kullanılan cenaze araçlarının bakımsız hali görenleri üzdü. Geçtiğimiz günlerde Karaburun ilçesine doğru araçlarıyla seyir halindeyken 35 CNZ 52 plakalı cenaze aracının halini görünce üzüldüklerini belirten vatandaşlar, araçların bu bakımsız halinin İzmir'e yakışmadığını da söyledi. Cenaze taşıyan aracın arkasındaki yazıların silik ve bir camının da poşetle kapatılmış halde olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Sonuçta bu bir cenaze aracı fazla söylenecek bir söz yok ancak bu araç İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze araçlarının bakımını yapacak parası yok mu? Ya da bakım adı altında harcanan paralar nereye gidiyor?" diye sordu.