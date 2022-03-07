Emniyet Müdürü Şahne muhtarlarla bir araya geldi

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka'daki muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. Karşıyaka Belediyesi Kent Restorantaki toplantıda muhtarlara hitap eden Şahne, uyuşturucu ile mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.



'TELEFONUM 24 SAAT AÇIK'

Şahne, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan korumak bizim temel görevimizdir. Son zamanlarda uyuşturucu üretici ve satıcılarına büyük darbeler indirdik. Biz onları yok etmek için mücadele ederken onlar da boş durmuyor, çocuklarımızı alıştırmaya devam ediyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlarla mücadele kolektif olmalı, okulların çevresini sıkı denetime aldık. Karşıyaka'daki 4 ekibi 15'e çıkardık" dedi. Emniyet Müdürü Şahne cep telefon numarasını muhtarlarla paylaşarak, telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.

■ TOLGA TEKİN