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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

07.03.2022, 08:55

İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 7 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

BERGAMA
07.03.2022 09:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE İSLAMSRAY MAHALLESİ DÖRTYOL İNŞAAT ŞANTİYESİ VE CİVARLARI

KARABURUN
07.03.2022 09:30 16:00 OG Arıza Bakım Onarım EĞLENHOCA TR-3 EĞLENHOCA MEVKII BIR KISMIV L-120

İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

ÖDEMİŞ
07.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERI AYRICA HÜRRIYET MAHALLESINDEKI ÖZEL TRAFOLAR
07.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51

SEFERİHİSAR
07.03.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
07.03.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ORHANLI MAHALLESI MEYIL MEVKII M-228 B KOLU

İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

TİRE
07.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma (ERTUĞRUL MAH) YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI- L-27
07.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510