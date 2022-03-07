İzmir elektrik kesintisi 7 Mart Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 7 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 7 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
07.03.2022 09:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE İSLAMSRAY MAHALLESİ DÖRTYOL İNŞAAT ŞANTİYESİ VE CİVARLARI
KARABURUN
07.03.2022 09:30 16:00 OG Arıza Bakım Onarım EĞLENHOCA TR-3 EĞLENHOCA MEVKII BIR KISMIV L-120
ÖDEMİŞ
07.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERI AYRICA HÜRRIYET MAHALLESINDEKI ÖZEL TRAFOLAR
07.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51
SEFERİHİSAR
07.03.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
07.03.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ORHANLI MAHALLESI MEYIL MEVKII M-228 B KOLU
TİRE
07.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma (ERTUĞRUL MAH) YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI- L-27
07.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510