Umay bebek 114 gün sonra ana kucağında

İzmir'de hamileyken Kovid 19'a yakalanan ve kullandığı tansiyon düşürücü ilaçlar yüzünden bebeği gelişme geriliği ile 28 haftalıkken 660 gram olarak dünyaya gelen Deniz Mersin (36), kuvözde tutulan kızına 114 gün sonra kavuştu. İzmir Kent Hastanesi'nde doğum öncesi ve doğum sonrası gerçekleştirilen ekip çalışması, Deniz-İlkhan Mersin çiftine mutlulukların en büyüğünü yaşattı. 660 gram ağırlığında, 30 santimetre boyunda doğan Umay bebeğe 3 kilo 160 grama ulaşıp yoğun bakımdan çıktığı gün ilk kez dokunduğunu belirten Deniz Mersin, "Bu mutluluğu anlatacak söz yok. Aylar sonra evimize ellerim dolu dönüyorum. Tüm doktorlarıma, hemşirelere minnettarım, hepsine sonsuz teşekkürler" dedi.