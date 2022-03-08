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Haberler İzmir Emniyet şeridine giren sürücü yaşamını yitirdi

Emniyet şeridine giren sürücü yaşamını yitirdi

8.3.2022

Emniyet şeridine giren sürücü yaşamını yitirdi
İZMİR Çiğli'de, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Burak Özen hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne gitmekte olan otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde ilerleyen N.K'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.