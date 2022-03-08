İzmir’de eylem yapan işe alınıyor/ KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli etkinliklerinde görev yapan ancak söz verildiği halde işe alınmayan CHP'li gençler, kendilerini işe aldırma yöntemini buldu. Başkan Tunç Soyer, belediye önünde kim eylem yapsa işe alıyor. Kasım ayında eylem yapan gençlerin işe yerleştirilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde bir grup CHP'li genç yine aynı yerde toplanıp eylem yaptı.

Şimdi onların da işe alındığını öğrendik. Bizzat Başkanvekili Mustafa Özuslu, gençlerle görüşüp CV'lerini almış. Soyer'in kamuoyunda zor durumda kalmamak için eylem yapan herkesi işe aldığını duyan başka gençlerin de belediye önünde eylem hazırlığına giriştiği konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ