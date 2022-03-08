İzmir’in Çernobil’ini temizlemeye Soyer talip

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in Çernobil'i" olarak anılan eski kurşun fabrikası alanını temizlemeye hazır olduğunu kaydetti. Soyer, "Bu araziyi temizlemek, kenti nükleer atıktan kurtarmak bu şehre hepimizin borcu. Dolayısıyla da biz burada inisiyatif kullanmak istiyoruz, biz üzerime ne düşüyorsa da yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Gaziemir'deki nükleer atık içeren eski kurşun fabrikası arazisinin temizlenmesi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapabileceğini söyledi.

'TERTEMİZ YAPARIZ'

ÖZTUNÇ'UN açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den de çarpıcı bir çıkış geldi.

Soyer, alanın temizlenmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu kaydederek, "Ben Ali Bey'e katılıyorum. Biz orada her şeyi yapmaya hazırız. Orayı tertemiz yapmaya hazırız. İzmir'i bu büyük yükten kurtarmak istiyoruz çünkü nükleer enerjisi olmayan bir şehrin nükleer atığı var, tablo bu! Bunu bizim temizlememiz lazım, bu araziyi temizlemek, kenti nükleer atıktan kurtarmak hepimizin borcu. Dolayısıyla da biz burada inisiyatif kullanmak istiyoruz, biz üzerime ne düşüyorsa da yapmaya hazırız" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda eski kurşun fabrikası arsa sahipleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplantı hatırlatılarak "Ortaya bir proje çıktı mı?" sorusunun sorulması üzerine ise Soyer, "Uğraşıyoruz, onu da çözeceğiz" yanıtını verdi.