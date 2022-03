Suçluların korkulu rüyası İzmir’in ’kadın yunus’ları

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev alan ve 'Yunus' olarak da bilinen emniyet personeli, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden motosiklet üzerinde görev yapıyor. İzmir genelinde 16 kadın personel de aynı zorlu görevi başarıyla yerine getiriyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulamalarına katılan Yunuslar, çelik yelek ve uzun namlulu silahla önce çevre güvenliğini alıyor ardından da şüpheli araçları ve kişileri durduruyor. Araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor. Her gittikleri ihbarda olayın çözümünde yer alan kadın personeller, kavga ihbarlarında ortalığı sakinleştirirken, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması ihbarlarında, şiddete maruz kalan kadınların güvenli sığınağı haline geliyor.





"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YER GÜZELLEŞİYOR"

Motosikletli Polis Timleri Amiri Başkomiser İsmail Özşener, kadın personellerin gittikleri olaylarda güler yüzlerini sahaya yansıttıklarını ve olayların çözümünde etkin rol aldıklarının altını çizdi. Özşener, "Trafik şehirlerimiz için büyük bir problem. İzmir de Türkiye'nin 3'üncü büyük metropol şehri ve bu da gün içerisinde araç ve yaya trafiğini kalabalık hale getiriyor. Özellikle ekip araçlarının bu kalabalık içerisinde ulaşamadığı yerlerde motosikletli polis timleri olarak biz devreye giriyoruz. Motosiklet üzerine görev yapmak fedakarlık gerektiriyor. Yunus olmak isteyen kadın arkadaşlarımızın müracaatları başvuruları geliyor. Özellikle mesleğe olan bağlılıkları onları yunus olmaya özendiriyor. Biz de kadınların güler yüzünü sahaya yansıtmak için bayan personel görevlendirmesi de yapıyoruz. İlimizde 16 kadın personelimiz yunus polisi olarak görev yapmakta. Her konuda olduğu gibi kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor tabi ki. Arkadaşlar olaylara gittiklerinde, kavga da olsa bir kadının gelmiş olması, kavganın taraflarını yumuşatıyor. Gittikleri yerlerde vatandaşlarımızdan özellikle takdir topluyorlar. Özellikle KADES ihbarlarında, kadın vatandaşların karşılarında hemcinslerini görmesi onlara daha da güven veriyor. Çünkü bir erkeğe anlatamayacakları konuları, kadın personelimize anlatarak daha güvende hissediyorlar" açıklamasında bulundu.





"BABAMIN MOTOSİKLETİ VARDI AMA BİR KEZ BİLE ELİME ALMADIM"

Yunus polisi olmadan önce hiç motosiklet sürmediğini, ancak buradaki eğitimle beraber profesyonel bir motosiklet sürücüsü olduğunu söyleyen polis memuru Neslihan Gökduman, "Bu vatana hizmet için en iyi mesleğin politik olduğunu düşünüyorum. Mesleğimiz zor ama sevdikten sonra kolay oluyor. Her çocuğun hayalinde bir meslek vardır benim de çocukken hayalimdeki meslek buydu. Sivil hayatta benim babamın motosikleti vardı ama bir kez bile elime almadım. Motosiklet kullanmayı burada öğrendim" dedi. Yunus polisliği seçmesinin sebeplerini söyleyen Gökduman, "Yunus polislerinin farklı kılan özellikler var. Bunlar motosiklet, üniforma, sokakta çalışmak... Vatandaşlar bizleri karşılarında gördüklerinde daha kibar daha kendilerini açıklayabilme potansiyeli yüksek oluyor. Emniyet teşkilatımızın en önem verdiği konulardan biri KADES.. Bu ihbarlara en geç beş 6 dakika içerisinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Kadın personel olarak oraya gittiğimizde, şiddete maruz kalan kadın vatandaş kendini daha güvende ve daha iyi hissediyor. Çünkü karşısında hemcinsi var. Çoğu KADES ihbarı da boş çıkabiliyor, vatandaşlarımızın biraz uygulamayı kullanma konusunda bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.





"TÜRK KADINI HER İŞİN ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar hakkında söylediği sözün üzerine bu mesleği seçtiğini söyleyen polis memuru Sevcan Güneş de, "Küçük yaşlardan beri ayaklarımın üzerinde durmayı bilen güçlü bir kadın olmak ve insanlara faydalı olabileceğim bir meslek seçmek istiyordum. Ben de polisliği seçtim. Tabi zorlandığımız alanları oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünün ben de büyük bir tesiri var. 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın...' Biz burada erkeklerle aynı şartlarda çalışıyoruz; aynı özellikte motosikletlere biniyoruz. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir motosikleti kullanıyoruz. Aynı olaylara müdahale ediyoruz. Fiziki olarak zorlanıyoruz ama Türk kadınının her şeyde başarılı olabileceğini ve her şeyin öncüsü olabileceğini göstermek adına aşkla ve şevkle bunun üstesinden geliyoruz. Biz olay yerlerine gittiğimizde kadın personel olarak daha ikna edici ve caydırıcı oluyoruz. Kadın ve çocuklar özellikle sıkıntılarını daha rahat aktarabiliyorlar" dedi.





Kadın yunus polisleri tarafından durdurulan vatandaş Taner Çeitindere ise, "Halkın kendilerine sonsuz saygı göstermesi lazım; inanılmaz hassas işleri. Kadın yunus polislerini gördüğümde bir İzmirli olarak çok mutlu oluyorum. Dünyanın her yerinde kadınlar her meslek grubunda yer almalı" açıklamasında bulundu.