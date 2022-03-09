Aşılama ve tüp bebek tedavisiyle başarılı sonuçlar

GÖZDE İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kerem Tetik, her 10 evli çiftten birinde görülen infertilite (kısırlık) hastalığında, çiftlerin ihtiyaçlarına göre tedavi planlandığını belirtti. En az bir yıl korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmaması durumunun infertilite olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Tetik, tedavide hem kadın hem de erkeğin muayene ve tedavi süreçlerinden geçmesi gerektiğini söyledi.

ÖNEMLİ BİR HASTALIK

ÜLKEMİZDE %10-15 aralığında görülen infertilitenin önemli bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Tetik, "Tedavi aşamasından önce bu hastalığın altında yatan nedenler belirlenmeli" dedi. Kısırlık tedavisinde öncelikle hastanın mevcut sağlık durumunun gerektirdiği tedaviler uygulandığını kaydeden Dr. Tetik, "Bu tedavilerin ardından hala gebelik elde edilemiyorsa açıklanamayan infertilite olarak adlandırılır. Bu durumda öncelikle aşılama tedavisi yapılmalı. İlaç tedavisi ile yumurtaları belli bir olgunluğa erişimini sağlayarak daha sonra iğne ile çatlatıyoruz. Babadan alınan nitelikli ve kaliteli sperm rahim içine enjekte ediliyor. Bu şekilde gebelik sağlanması mümkün oluyor" diye konuştu.



SONRAKİ BASAMAK TÜP BEBEK

AŞILAMA yöntemi ile başarılı sonuç alınamazsa tüp bebek tedavisi uygulandığını vurgulayan Dr. Tetik, "Kadın hastamıza yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz. Ardından yumurtanın çatlamasını sağıyoruz ve yumurtaları hastamızdan topluyoruz. Yumurtaları ve spermleri laboratuvar ortamında birleştirip döllenen yumurtayı takip ediyoruz. Sonrasında döllenen yumurtayı anneye transfer ediyoruz ve gebeliğin oluşup oluşmadığı takip ediyoruz. Bu yöntemlerin anne ve bebek sağlığı için riski yoktur" diye konuştu.