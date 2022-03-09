Egepol’de 6 günde 5 operasyon oldu, sağlığına kavuştu

ALMANYA'DA yaşayan Filiz Şahin, Özel İzmir Egepol Hastanesi'nde 6 gün içerisinde 5 operasyon geçirerek eski sağlığına yeniden kavuştu. Filiz Şahin, Göz Hastalıkları ve Sağlığı uzmanı Op. Dr. Emrah Mat tarafından sağ ve sol üst göz kapağı estetiği, sağ alt kapak kitle eksizyonu ve her iki göze de uygulanan trifokal akıllı mercek operasyonlarıyla estetik hem de sağlıklı bir görüşe sahip oldu.

"YENİDEN DOĞDUM"

ŞAHİN, Almanya'da yaşamasına rağmen Türk hekimlere duyduğu güven nedeniyle İzmir'de ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. Operasyonla birlikte adeta yeniden doğduğunu ve mutluluktan ağladığını dile getiren Filiz Şahin, "Ameliyat öncesinde görme sorunları yaşıyordum. Operasyondan sonra İzmir'in güzelliklerini ve körfez manzarasının keyfini çıkarabiliyorum. Uzaktaki gemileri bile görebiliyorum. Bu operasyonda emeği geçen herkese ve Op. Dr. Emrah Mat'a teşekkür ediyorum" dedi.

OP. Dr. Emrah Mat, "Hastamıza 6 gün içerisinde hem uzak hem de yakını görmeyi sağlayan ve astigmatı da düzelten trifokal akıllı mercek ameliyatı gerçekleştirdik. Artık kendisi uzak, orta ve yakın mesafeyi gözlüksüz olarak net görebilecek. Filiz hanımın göz kapaklarında yaşanan deformasyon, görüş alanını da daralttığı için yaşam kalitesini düşürüyordu. Sağ ve sol üst göz kapağı sarkması nedeniyle göz kapağı estetiği ile sağ gözüne kitle eksizyon ameliyatı da gerçekleştirdik. Şu anda hem estetik bir görünüme sahip oldu hem de uzak ve yakını iyi görmeye başladı. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.