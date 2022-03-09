Felçli kadının özel eğitimli köpeğini çaldılar! Gözyaşlarıyla hırsızlara böyle seslendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Suzan Polat, evinden çalındığını düşündüğü ve "elim-ayağım" diye tanımladığı can dostu köpeğini gözyaşları içinde bekliyor.

Ataşehir Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Polat, yaklaşık 13 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde birkaç günlük Tibet Terrier cinsi bir köpek buldu.

"Paşa" adını verdiği köpeğine bir eğitim merkezinde "yaya geçitleri, asansör, yürüyen merdiven, alışveriş ve refakatçi eğitimleri" aldıran Suzan Polat, evladı gibi bakımını yaptı.

İki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı kalan Polat'ın en büyük yardımcısı da Paşa oldu.

Evinin yakınındaki markete ve eczaneye gidip alışveriş dahi yapan Paşa sayesinde acıları hafifleyen Suzan Polat, 14 ay önce hastane dönüşü köpeğini evde bulamadı.

Köpeğinin çalındığı suçlamasıyla şikayette bulunan kadın, gözyaşları içinde umutlu bir haber bekliyor.

Polat, AA muhabirine, evladı gibi gördüğü Paşa'nın yokluğunun acılarını katladığını söyledi.

Köpeğin aldığı eğitim sayesinde kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Suzan Polat, şunları kaydetti:

"Markete gidiyordu, ekmeğimi alıyordu, eczaneden ilaç alırdı, veterinere kendisi gidiyordu, evde bakıcımdı, birisi gelince haber veriyordu, ben bazen nöbet geçiriyordum gidip komşulara haber veriyordu yani benim her şeyimdi. 2 yıl önce ameliyatta yanlış yapılan tedavi sonucu felç kaldım, bu süreçte özellikle benim her ihtiyacımı neredeyse o gideriyordu."

"İZİNİ BULDUK AMA HENÜZ ULAŞAMADIK"

Hastaneye gittiği sırada evine giren kişi ya da kişilerin evdeki diğer köpeğinin ayağını sakatladığını, Paşa'yı ise uyutarak götürdüğünü ifade eden Polat, "Mutlaka uyutup götürmüşlerdir onu yoksa asla götüremezlerdi. Geldiğimde yoktu ne yapacağımı bilemedim, her tarafı aradık ama bulamadık, diğer köpeği de sakat görünce çalındığını anladım. Emniyete, savcılığa bildirdim, binlerce ilan bastırdım, çevremi seferber ettim, sokak sokak aradık, sosyal medyadan durumu duyurmaya çalıştık, izini bulduk ama henüz ulaşamadık." diye konuştu.

Köpeğinden ayrı kaldıktan sonra çok sıkıntılı günler geçirdiğini, bu süreçte kanser olduğunu öğrendiğini söyleyen Polat, sol gözünde görme kaybı yaşadığını da anlattı.

"KENDİLERİNİ BENİM YERİME KOYSUNLAR"

Paşa olmadan hayatını sürdüremediğini söyleyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen birileri köpeğimi sahiplendi. Ben evladımı istiyorum, çünkü ben ona muhtacım, o olmadan hayatımı idame ettiremiyorum. Birisi sahiplendiyse onun tüm masraflarını karşılamaya hazırım. İhbar edenlere de ismi açıklanmadan yüklü miktarda ödül vereceğim. Lütfen evladımı bana versinler, kendilerini benim yerime koysunlar. 12 sene ben onu evladım gibi büyüttüm, gören bilen varsa lütfen haber versin."

Polat'a yardımcı olmaya çalışan komşusu Hamide Taşcan ise köpeğinin yokluğunun Suzan Polat'ı derinden yaraladığını, mahalle sakinleri olarak köpeğin bulunması için çalıştıklarını söyledi.

Taşçan, "Paşa'yı çok seviyoruz. Ben insanlara güveniyorum. İnşallah Paşam bulunur, annesi onu çok özledi, sürekli onun için ağlıyor, çok seviyorlar birbirlerini, lütfen görenler bize ulaşsın." diye konuştu.