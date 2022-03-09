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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

09.03.2022, 09:06

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

BUCA
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI MAHALLESİ,1060/1,1060/2,1058/8,1058/9 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
09.03.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım İSKELE MAH. SIESTA MEVKII , 102 , 103 , 104 , 105 , 2203 , 2205, 2207 SOKAKLARI, ASLANBURNU CADDESI BIR KISMI VE CIVARI L-33

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

KARŞIYAKA
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10, 1832,1833,1832, 1833, 1833/1, 1834 SOKAKLAR VE CİVARI

KİRAZ
09.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

KONAK
09.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI MAHALLESİ,YEŞİLDERE CADDESİ,1039-1058-1059-1060-1071-1081-1128 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE,2.KADRİYE MAHALLELERİ,538,539,540,558,578,596,596/1,606,607,633, 634,684,685 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 10:45 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZİÇİ MAHALLESİ,2202-2203-2203/1-2203/2-2207-2211 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,2208-2202-2208-2209-2210-2211 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

ÖDEMİŞ
09.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI
09.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-28
09.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU VE İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN TR-1

TİRE
09.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.
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