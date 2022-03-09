İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...