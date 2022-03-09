İzmir elektrik kesintisi 9 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintilerin olacağını araştırıyor. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI MAHALLESİ,1060/1,1060/2,1058/8,1058/9 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
09.03.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım İSKELE MAH. SIESTA MEVKII , 102 , 103 , 104 , 105 , 2203 , 2205, 2207 SOKAKLARI, ASLANBURNU CADDESI BIR KISMI VE CIVARI L-33
KARŞIYAKA
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10, 1832,1833,1832, 1833, 1833/1, 1834 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
09.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1
KONAK
09.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI MAHALLESİ,YEŞİLDERE CADDESİ,1039-1058-1059-1060-1071-1081-1128 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE,2.KADRİYE MAHALLELERİ,538,539,540,558,578,596,596/1,606,607,633, 634,684,685 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 10:45 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZİÇİ MAHALLESİ,2202-2203-2203/1-2203/2-2207-2211 SOKAKLAR VE CİVARI
09.03.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,2208-2202-2208-2209-2210-2211 SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
09.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI
09.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-28
09.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU VE İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN TR-1
TİRE
09.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.
K.KEMERDEREYAMANDERE, TOPARLAR,SOMAK.DÜNDARLI,KÜÇÜKBURUN,ÇERIKÖZÜ,DIBEKÇI,K.KÖMÜRCÜ.B.KÖMÜRCÜ.DAĞDERE,MUSALAR MAHALLELERI.KAZANTEPE MEVKII.