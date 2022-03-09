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İzmir İZSU su kesintisi 9 Mart Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilere dair detayları araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...