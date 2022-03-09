İzmir İZSU su kesintisi 9 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilere dair detayları araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 9 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 9 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA BOZKÖY
09.03.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM
09.03.2022 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ BALATÇIK, KÜÇÜK ÇİĞLİ
09.03.2022 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA İSMETPAŞA
09.03.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
09.03.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇATALKAYA
09.03.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
09.03.2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK
09.03.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
09.03.2022 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.