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İzmir'de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek faizle vatandaşa borç vererek tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA

09.03.2022, 18:23

İzmir’de tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. adlı bir kişinin ilçede yaşayan vatandaşlara yüksek faizle ödeme karşılığında borç verip senet yaptığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, N.A.'yı yakalayarak gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 25 adet senet, 1 senet koçanı ve 25 adet tabanca mermisi ele geçirildi. N.A., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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