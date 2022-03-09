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İzmir'deki korkunç kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen feci kazada karşıya geçmek isteyen 64 yaşındaki Eyüp Taş, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

09.03.2022, 09:41

İzmir’deki korkunç kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...

Kaza, Demircili Mahallesi Benzinlik mevkisinde meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 35 E 4898 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Eyüp Taş'a çarptı. Eyüp Taş minibüsün altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve jandarama ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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