Kayak hasretini bitirecek çığ projesi

Belirli aralıklarla iki kez çığ tehlikesi yüzünden kapanan İzmir Ödemiş'teki Bozdağ Kayak Merkezi, 'Çığ Projesi' sayesinde önümüzdeki sezon yeniden açılmaya hazırlanıyor. İzmir İl Özel İdaresi'nce yapılan kayak merkezi 1998'de açılmıştı.

PİSTLER YAPILIYOR

İzmir ve çevre illerden çok sayıda vatandaş Bozdağ Kayak Merkezi'ne ilgi gösterirken, tesis zaman zaman yaşanan çığ tehlikeleri üzerine İzmir Valiliği tarafından 2 kez kapatıldı. 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen Bozdağ Kayak Merkezi için 'Çığ Projesi' hazırlandı. 9 sıralık 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ile zirveye rüzgar perdeleri yapıldı. İki de çığ biriktirme havuzu inşa edildi. Pistlerin ve konaklama tesisinin de tamamlanması ile Kayak Merkezi, önümüzdeki sezonda misafirlerini yeniden güvenli şekilde ağırlayacak.

ALTERNATİF YOL PROJESİ

Tesisin Ödemiş için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Pistler tamamlandığında kayak yapmayı isteyen herkes buraya gelebilecek. Biz de ulaşım için alternatif bir yol açmayı planlıyoruz" dedi.