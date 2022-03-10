Alçıya aldırdığı kolunda gizlediği silahla saldırdı

İZMİR Karşıyaka'da silahlı saldırıya uğradıktan sonra Çiğli Eğitim Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Toprak (35), önceki gün 17.00'de refakatçi gibi ziyarete gelen Aykut Ç. (27) tarafından tekrar saldırıya uğradı. Toprak kasığından vurulurken, Aykut Ç. ise yakalandı.

Şüpheli Ç'nin hastane koridorundaki kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren Aykut Ç'nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle içeriye girdiği öğrenildi. İfadesinde 'Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum' dediği öğrenilen zanlı mahkemeye sevk edildi. ■ METİN BURMALI