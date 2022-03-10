Can Hastanesi’nden iki önemli etkinlik

İzmir Özel Can Hastanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında iki önemli etkinliğe imza attı. İlk etkinlikte ülkemizde kadın hastalıkları ve modern doğumun öncüsü Prof. Dr. Besim Ömer Akalın'ın adı hastanenin doğum kliniğine verildi. Ardından akşam ünlü şair, yazar, oyuncu ve programcı Sunay Akın, İzmirli izleyicilerle buluşturuldu. Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Önce Çocuklar ve Kadınlar" isimli gösteri, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'VEFA BORCUMUZ VAR'

Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Keskiner, "Prof. Dr. Besim Ömer Akalın'ın hikayesini yıllar önce Sunay Akın'dan dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Can Sağlık Grubu olarak, kendisine vefa borcumuzu bir nebze olsa ödeyebilmek için, Akalın'ın adını hastanemiz doğum kliniğinde yaşatmaya karar verdik. Bu değerli insanın yaşam öyküsünü paylaşarak, kendisini tanımama vesile olan Akın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Keskiner sağlıkçı kadınların ve etkinliğe katılan kadınların gününü kutladı. Kliniğe Prof. Dr. Akalın'ın adının verilmesinin kendisi için büyük bir ödül olduğunu belirten Sunay Akın, "Muzaffer Keskiner hocam, benim hayalimi hayata geçirdi. Çok mutlu oldum" dedi.

ERCAN AKGÜN