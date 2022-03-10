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Haberler İzmir Emekli emniyet müdürü hırsızı ayağından vurdu

Emekli emniyet müdürü hırsızı ayağından vurdu

10.3.2022

Emekli emniyet müdürü hırsızı ayağından vurdu

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi Bostanlı mahallesinde, emekli Emniyet Müdürü Selim Sakallı, oturduğu apartmanın bahçesindeki bisikletleri çalmak isteyen hırsızlara müdahale ederken bıçaklandı. Sakallı hırsızlardan birini ise beylik tabancasıyla ayağından vurdu. 1803/2 sokakta meydana gelen olayda 55 yaşındaki eski Emniyet Müdürü Selim Sakallı, apartman girişinde bisikletleri çalmaya çalışan iki kişiye müdahale etti.

Bu sırada Hayrullah Gündüz isimli şüpheli Sakallı'yı bıçakla kolundan yaraladı. Bunun üzerine beylik tabancasını çeken Sakallı ise Gündüz'ü ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yaralıyı da hastaneye kaldırırken, soruşturma kapsamında diğer zanlının da yakalandığı öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL

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