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Haberler İzmir Evinin balkonundan düşen adam öldü

Evinin balkonundan düşen adam öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, asma ağacını budayan 70 yaşındaki Hayri Korkmaz, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

DHA

10.03.2022, 20:17

Evinin balkonundan düşen adam öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 5492 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan asma ağacını budayan Hayri Korkmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Korkmaz'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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