  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de marketlerde yağ denetimi yapıldı

İzmir'de marketlerde yağ denetimi yapıldı

Ayçiçek yağıyla ilgili söylentilerin ardından ortaya çıkan yağ kuyrukları, ilgili bakanlıklar ve belediyeleri harekete geçirdi. Ekipler, yerel ve zincir marketlerde "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimi gerçekleştiriyor. denetimlerden birinin adresi de İzmir Kemalpaşa oldu. Kemalpaşa ilçesindeki marketlerde, başta 5 litrelik yağ olmak üzere ürünlerle ilgili çok yönlü denetim gerçekleştirildi.

İHA

10.03.2022, 15:04

İzmir’de marketlerde yağ denetimi yapıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki marketlerde, başta 5 litrelik yağ olmak üzere ürünlerle ilgili çok yönlü denetim gerçekleştirildi.



Kemalpaşa ilçesinde bulunan marketlerde, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'nın öncülüğünde çeşitli kurumlardan personelin katılımıyla çok yönlü denetim gerçekleştirildi. Denetime, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Çakar, Şehit Mustafa Yavuz Polis Merkezi Amiri Komiser İlhan Tatar, Belediye Zabıta Amiri Vedat Uşak katıldı. Yapılan denetimde raflarda özellikle beş litrelik yağ ve diğer bulunan veya bulunmayan ürünler ile depolar kontrol edilirken, raf fiyatı ve kasa fiyatı denetimi, son kullanma tarihi denetimi gibi bir çok konuda incelemeler gerçekleştirildi.



Kaymakam Musa Sarı, yapılan denetimde işini gerektiği gibi yapan esnafın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken suistimal tespit edilen olursa da görevlerinin gereğini yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Kaymakam Sarı, denetime katılan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederken denetimin ilçe merkezinde tüm marketler ve depolarda devam edeceğini de ifade etti.

  • SON DAKİKA