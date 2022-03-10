Sürekli’den Büyükşehir’e Karşıyaka Stadı tepkisi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın protokol ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği Karşıyaka Stadı ile ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "daha neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Karşıyaka Stadı projesinin İzmir'de gündeme gelen ilk stat projesi olduğunu hatırlatan Sürekli, "Göztepe ve Alsancak statları bakanlık tarafından yapıldı. Karşıyaka'ya itiraz ederek, davalar açarak durdurdular. Bunu yapanlar da belediyeler. Karşıyaka Stadı'nın yapılamamasının sorumluları belli. Karşıyaka stadını bekliyor" ifadelerini kullandı.