İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 44 kişi tutuklandı 32 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 38 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 91'e yükselirken, adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Öte yandan faydalı itirafçılık nedeniyle 32 şüpheli serbest bırakıldı.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 8 Mart saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Üsteğmen, 2'si Teğmen, 15'i Astsubay ve 7'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.





32 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan 101 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edildi; 1 şüpheli de hakkındaki delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.



44 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüphelinden 44'ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8'i yurt dışında olduğu tespit edilen 10 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.