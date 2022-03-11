İzmir merkezli kaçak ilaç operasyonunda 5 ilde eş zamanlı baskınlar!

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya yasa dışı ilaç sürüldüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Manisa, Aydın, Bursa ve Kırıkkale'de biri imalathane olmak üzere belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 34 bin 356 cinsel içerikli ilaç, 3 bin 930 gram sildenafil maddesi, 375 litre etil alkol, 36 litre sahte içki, 50 kilogram glikoz şurubu, 29 bin 400 makaron, 2 sigara dolum makinesi, 2 bin 169 sentetik ecza, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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