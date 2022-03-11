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İzmir'de kara kış! Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı. Çeşme Otoyolu'nda ulaşım zaman zaman durdu.