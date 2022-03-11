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İzmir'de kara kış! Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı. Çeşme Otoyolu'nda ulaşım zaman zaman durdu.

İHA

11.03.2022, 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 09:57

İzmir’de kara kış! Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu

İzmir'in bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı. Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, bölgeye kar küreme araçları sevk edildi.



Çeşme'nin Ildır, Ovacık, Germiyan ve Reisdere Mahalleleri, kar yağışından olumsuz etkilendi. Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, araçlarını güvenli bir noktaya park eden vatandaşlar kartopu savaşı yaptı. Bölgeye, kar küreme araçlarının sevk edildiği öğrenildi.

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