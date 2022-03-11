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İzmir'de korkunç kaza: 20 metre yükseklikten düştü

İzmir'in Menemen ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon 20 metre yükseklikten yola düştü. Ekipler tarafından kamyon içerisinden çıkartılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

11.03.2022, 20:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 20:27

İzmir’de korkunç kaza: 20 metre yükseklikten düştü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey İzmir Otoyolu Menemen Sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Gül (65) idaresindeki 35 AG 7295 plakalı katı atık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü. Kaza sebebiyle kamyonda yüklü bulunan katı yağlar yola döküldü.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon içerisinden çıkartılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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