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İzmir'de sağlık çalışanını darp etmişti! O saldırgan yakalandı

İzmir'de bir sağlık çalışanı daha darp edildi. Bir hastanede sağlık teknisyeni olarak çalışan bir kişiyi darp eden ve hastane güvenliğine bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı.

AA

11.03.2022, 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 18:25

İzmir’de sağlık çalışanını darp etmişti! O saldırgan yakalandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.

Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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