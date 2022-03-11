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İzmir'de tramvay seferlerinde aksama! Kaza yapan araç hatta girdi

Göztepe'de yaşanan trafik kazasında bir araç tramvay hattına girdi, Fahrettin Altay-Konak arasındaki tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre sonra ekiplerin çalışmasıyla seferler normale döndü.

11.03.2022, 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 12:16

İzmir’de tramvay seferlerinde aksama! Kaza yapan araç hatta girdi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik kazası sonucu bir aracın hatta girmesi nedeniyle İzmir Tramvayında Fahrettin Altay-Konak arasında bir süre tek yönde ulaşım sağlandı.

Tramİzmir'den, tramvay hattı üzerinde bir aracın kaza yaptığı için tramvay seferlerinde aksama olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Fahrettin Altay-Konak iskele durakları arasında kara tarafından tek hat işletim yapılmakta olup, ESHOT otobüsleri destek vermektedir. Halkapınar-Konak iskele durakları arasında çift hat işletmemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



Ekiplerin çalışması sonrası, bir süre aksayan seferler normal haline döndü.

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