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Haberler İzmir Soyer'in kafa karıştıran 'zeytinlik' açıklamasına tepki: Zeytinliğe villa yaparken zeytin sevdanız neredeydi?

Soyer'in kafa karıştıran 'zeytinlik' açıklamasına tepki: Zeytinliğe villa yaparken zeytin sevdanız neredeydi?

İzmir’in Seferihisar İlçesinde mülkiyeti kendisine ait zeytinliğe tarım il müdürlüğünden ‘Zeytin işleme tesisi yapacağım’ diye izin alıp havuzlu süper lüks villa konduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Menderes’te zeytin fidanı dağıtım törenine katıldı. Törende “Zeytin ağaçlarının yok edilmesi asla kabul edilemez” diyen Soyer’in villa yapmak için onlarca zeytin ağacını katletmiş olması kafa karıştırdı. Soyer’in sözlerine tepki AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’dan geldi.

SABAH

11.03.2022, 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 12:04

Soyer’in kafa karıştıran ’zeytinlik’ açıklamasına tepki: Zeytinliğe villa yaparken zeytin sevdanız neredeydi?

Seferihisar'da kendisine ait zeytinliğin içine çok sayıda zeytin ağacını söküp havuzlu süper lüks villa konduran CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, dün Menderes'te büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen zeytin fidanı dağıtım törenine katıldı. Törende zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesinin önünü açan yönetmelik değişikliğini eleştiren Soyer; "Zeytin ağaçlarının yok edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Zeytin ağaçlarını söküp havuzlu villa yapan Soyer'in bu sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

'SAMİMİ OL' ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan Başkan Soyer'e "Samimi ol" çağrısı geldi.

Başkan Soyer'e "Seferihisar da zeytinlik içine villa inşa ederken zeytin sevdanız neredeydi başkan?" diye soran Hızal; "Zeytin, yeşil ve doğa sevgisi maalesef sözde olmuyor. Sayın başkan Seferihisar da zeytinlik içine villa inşa ederken zeytin sevdası neredeydi? Bugün bir yasal düzenleme üzerinden sırf popülizm yapmak adına konuşan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başında görev yaparken zeytini ve doğayı ne kadar korumuştur? Mesela kendi meclis üyeleri zeytin ağaçlarını katlederken sesi çıkmış mıdır? Kendisinden sözde değil özde yeşil ve doğa sevgisi bekliyoruz." diye konuştu.

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