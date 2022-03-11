‘Yatırım yaptık’ diyen Soyer’e sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin il başkanı, ilçe başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek yürüttükleri proje ve çalışmaları aktardı. Halkın yanında olmaya devam edecekleri mesajını veren Soyer'e vatandaşlar, 'Ağzınla kuş tutsan olmaz', 'Köstebek yuvası yolları bile çözemeyen yönetim daha ne yapabilir ki?' sözleriyle cevap verdi. Vatandaşlar, "Yollar köstebek yuvası. Ulaşım desen çok pahalı. Saçma sapan aktarma yöntemleri mevcut ve üstüne 90 dakika ücretsiz ulaşımı kaldırıp aktarma ücretleri getirdin. Bu şehirde artık bu anlayış değişmeli ve bu şehre hizmet gelmelidir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İŞTE O CEVAPLARDAN BAZILARI

BSE: Toplu ulaşıma gelen zamları lütfen geri çekin ayrıca İZBAN ve Metro benzinle gitmiyor. 90 dakikamızı geri istiyoruz, neden ikinci binişe ücret kesiyorsunuz?

C: Siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Çoğu otobüsü kaldırıp, aktarmasız ulaşımı imkansız hale getirdiniz. Bir de zam üstüne zam yapıyorsunuz. Günlük 15-16 lira yol parası verecek insanlar. Ceketimi assam 1. Parti çıkarım anlayışı CHP'nin İzmir'de sonunu getirecek.

CANİŞÇİ: Başkanım neden bu kadar yüksek zam yapıldı? Bugün mazota yapılacak zam iptal edildi. Siz de zammı iptal edin.

SERKAN: '90 dakikaya dokunmayacağım, namus sözü' deyip bozduğun günden beri ağzınla kuş tutsan olmaz. Ağlayarak da şehir yönetilmez.

UĞUR Yiğit: Köstebek yuvası yolları bile çözemeyen yönetim daha ne yapabilir ki?

DENİZ: Toplu taşımaya yüklü bir zam yaparak yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Herkes konuşur siz yaparsınız!

METİN.İZMİR: Bugün yapılan akaryakıt zammı iptal edilmiş siz de otobüslere yapılan zammı geri çekecek misiniz?

METİN BURMALI