Hedef şaşıran kurşun masum bir can aldı

İzmir Buca'da çıkan tartışmada, bir şahsın pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar, olayla ilgisi olmayan bir gencin yaşamına son verdi. Olay, önceki gün Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Alican Ayaz (24), kendisinden 10 yaş küçük olan ve ilişki yaşadığı iddia edilen N.Z'nin annesi ile bir parkta buluştu. Kızının bu arkadaşlığına izin vermeyen anne Aysel Kızıltaş, Alican Ayaz ile tartışmaya başlayınca, Ayaz, yanında getirdiği pompalı tüfeği Kızıltaş'a yöneltti. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, o sırada aynı parkta arkadaşlarıyla oturan 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu'nun göğsüne isabet etti.

ZANLI YAKALANDI

Kanlar içinde kalan Hanoğlu, kalbine isabet eden saçmalar nedeniyle kaldırıldığı yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan zanlı Alican Ayaz, Bayraklı'da evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken suç aleti olan pompalı tüfeği de polis tarafından ele geçirildi. Furkan Hanoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, zanlı Alican Ayaz ifadesinin ardından yargılanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

FATİH ŞENDİL