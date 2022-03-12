Kızılay Mahallesi’nden dönüşüm talebi

İzmir Bornova'da bulunan Kızılay Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bölgede yaşayanlardan itiraz geldi. Mahallelerinde toplanıp bölgenin müteahhitlere peşkeş çekildiğini iddia eden vatandaşlar, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını sadece ada bazında değil parsel bazında dönüşüm istediklerini söyledi.

İSTEKLERİNİ ANLATTILAR

Bornova Belediyesi'nden oybirliği ile geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Meclisi'nde de 30 hektar alana yönelik, 1/5000 ölçekli Kızılay Mahallesi nazım imar planı onaylandı. Bornova Belediyesi'nin, kentsel revizyon planında yaklaşık olarak 170 bin metrekare inşaat oluşurken, 748 bina planlama alanına dahil edildi. Bölge ile ilgili plandan askıya çıkarıldıktan sonra haberleri olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, oturdukları evlerin mevcut metrekaresinden yüzde 45'inin yeşil alan ve yol için alındığını öğrenince büyük şok yaşadı. Ada bazında değil parsel bazında dönüşüm istediklerini ifade eden vatandaşlar, yeni planın bölgede yaşayanları 1+1 evlere mahkum ettiğini dile getirdi.



'BURAYI TERKETMEK İSTEMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Besra Girgör (38), "Biz 28 Aralık'ta planın askıya çıkmasıyla birlikte bu planı öğrendik. İtiraz edebilenler etti. Duymayanlar ve itiraz için ödenmesi gereken 260 TL'yi ödeyemeyenler itiraz edemediler. Bornova Çayı'nın kuzeyinde 30 hektar bir alan dönüşüme girecek. Planın meclise çıktığı gün belediye başkanı bizden 5 kişiyi kabul edeceğini söyledi. Ama biz görüşemeden plan meclisten geçti. Buranın zemini sağlam. Manavkuyu'daki evler sıkıntılı olduğundan şimdi bu bölgeyi lüksleştirip oradakileri buraya çekmeye çalışacaklar. Biz de gücümüz yetmediği için bize verileni satıp gitmek zorunda kalacağız" diye belirtti.



HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

EN son seçimlerde muhtar adayı olan Nagihan Aka ise "Mahallemin ranta kurban gitmemesi için bir platform oluşturduk. Kararı durdurmak için meclis toplantısına bile gittik ama bizi çeşitli bahanelerle ekarte edip, kararı meclisten geçirdiler. Yasal süreç başlattık" dedi.

Mert ALPDÜNDAR