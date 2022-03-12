Polislerin silahlı şakalaşması kanlı bitti

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli genç polis memuru Süleyman Dinçarslan, meslektaşlarının Bornovada'ki evinde, Burak Can Bayatlı, Mustafa Onay ve Ali Alperen Fidan isimli polis memuru arkadaşları ile birlikte sohbet ediyordu. Bu sırada Dinçarslan beylik tabancasını çıkarıp doldur boşalt yapmaya başladı. Elindeki silah ile arkadaşlarıyla şakalaşan Dinçarslan, silahın bir anda patlaması sonucu başından vuruldu.

HAYAT TEHLİKESİ VAR

Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinçarslan'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, evdeki polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Dinçarslan'ın haberini alan Kırıkkalede'ki ailesi apar topar İzmir'e gelerek evlatlarının sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ameliyata alınan genç polisin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL (ÖZEL)