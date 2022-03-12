Yamandere geçit vermiyor

İZMİR Tire'de, Güme dağında bulunan Yamandere köyünün yolu geçit vermiyor. Çamur deryasına dönen yolda traktörlerin bile zorluklar yaşadığından yakınan köylüler, "Özellikle kış aylarında yağmurlarla iyice ağırlaşan yolda binek otomobiller ilerleyemiyor. Acil durumlarda Tire'ye ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Kış şartlarında vıcık vıcık çamur olan yol, gece dağda aniden düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutuyor. Yolun bir kısmı uçurum. Gideceğimiz yere ulaşana kadar dua ediyoruz. Ambulans veya itfaiyenin kış aylarında bu yolları aşması mümkün değil" şeklinde konuştular.