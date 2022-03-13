Bornova viyadügünde kaza: 1 ölü 2 yaralı

İZMİR Bornova'da, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İzmir-Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü yol ayrımı yakınında, Servet Kaya yönetimindeki otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Kaya'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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